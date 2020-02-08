https://static.news.ru/photo/a273d71e-4b3f-11ea-99ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Du Xiaoyi/Xinhua/Global Look Press

Шесть новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы на судне Diamond Princess в Японии. Среди пострадавших есть граждане Украины и Филиппин.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, коронавирус выявлен у членов экипажа: четырёх филиппинцев и одного украинца. Ещё один заразившийся — гражданин США, проживающий в Гонконге.

Общее количество людей на судне составляет 3,7 тысячи человек из 50 стран, в том числе 24 россиянина, заражены — 70 человек. На данный момент у граждан РФ не был диагностирован вирус.

Корабль вышел из Иокогамы 20 января, а вернулся в порт 3 февраля. Изначально вирус был обнаружен у пассажира из Китая, который сошёл в Гонконге 25 января. Японские власти объявили на корабле карантин. Он продлится до 19 февраля. Ранее у 64 пассажиров был диагностирован коронавирус, их госпитализировали.

Агентство «Киодо» сообщает, что около 100 пассажиров лайнера жалуются на жар и плохое состояние. Люди вывесили японский флаг, на котором написано: «Не достает информации (от судна). Серьёзное положение — лекарства!». Надпись на втором полотне гласит: «Спасибо прессе».

NEWS.ru писал, что карантин на лайнере World Dream у берегов Гонконга завершён.