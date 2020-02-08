Более 3600 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, который встал на карантин у берегов Гонконга из-за коронавируса, смогут покинуть корабль.
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Круизный корабль World Dream направлялся из Гонконга в Тайвань. На его борту находились 1800 пассажиров и примерно столько же членов экипажа. Судно вернулось в круизный терминал Кай Так в Гонконге 5 февраля после сообщений о перевозке рейсом ранее пассажиров с коронавирусом. Тайвань отказался принять корабль.
Ранее NEWS.ru писал, что Госкомитет по здравоохранению КНР заявил в воскресенье, 9 февраля, о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом на 42,8%, кроме провинции Хубэй.
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