https://static.news.ru/photo/1191ff72-4b22-11ea-8cb2-fa163e074e61_660.jpg Лайнер World Dream Фото: Geovien So/Keystone Press Agency/Global Look Press

Более 3600 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера World Dream, который встал на карантин у берегов Гонконга из-за коронавируса, смогут покинуть корабль.

Как сообщает South China Morning Post 9 февраля, анализ не подтвердил коронавирус у членов экипажа. Они контактировали с заболевшими в прошлой поездке. Из-за этого люди находились на карантине более четырёх дней.

Круизный корабль World Dream направлялся из Гонконга в Тайвань. На его борту находились 1800 пассажиров и примерно столько же членов экипажа. Судно вернулось в круизный терминал Кай Так в Гонконге 5 февраля после сообщений о перевозке рейсом ранее пассажиров с коронавирусом. Тайвань отказался принять корабль.

Ранее NEWS.ru писал, что Госкомитет по здравоохранению КНР заявил в воскресенье, 9 февраля, о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом на 42,8%, кроме провинции Хубэй.