https://static.news.ru/photo/9587c0a4-4b1e-11ea-947b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yun/Xinhua/Global Look Press

Число новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом снизилось за последнюю неделю во всём Китае на 42,8%, за исключением провинции Хубэй. Об этом заявил представитель Госкомитета по здравоохранению КНР Ми Фэн.

По данным на 3 февраля, было выявлено 3235 заболевших, за пределами провинции Хубэй — 731, 4 февраля — 3887 и 731 соответственно, 5 февраля — 3694 и 707, 6 февраля — 3143 и 696, 7 февраля — 3399 и 558, 8 февраля — 2656 и 509.

В госкомитете здравоохранения считают, что снижение случаев заражения связно с применением строгих мер по профилактике и контролю за распространением заболевания, сообщает РИА Новости.

Китайские власти предупредили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) об эпидемии коронавируса 31 декабря 2019 года. Она началась в городе Ухань, а затем распространилась по всему Китаю. Общее число заражённых — 37 549 человек, умерли — 813.

NEWS.ru писал, что смертельный коронавирус получил временное обозначение — Novel Coronavirus Pneumoniа (NCP). Ранее он именовался 2019-nCov.

Газета The Guardian считает , что косвенно распространению нового коронавируса в Китае способствовал кризис свободы слова. По мнению издания, Пекин не извлёк уроки из эпидемии атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. Автор статьи отмечает, что китайцы стали ещё менее свободны, чем 17 лет назад.

Врач Ли Вэньлян, который сумел привлечь внимание к проблеме первой вспышки коронавируса 30 декабря 2019 года, был обвинён в распространении ложной информации. С него и его коллег была взята расписка о неразглашении дальнейшей информации. The Guardian полагает, что подобные эпидемии будут происходить в Китае и впредь.