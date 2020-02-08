https://static.news.ru/photo/b2b9dd2c-4b07-11ea-9226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/XinHua/Global Look Press

Власти КНР дали новое временное обозначение смертельному коронавирусу. Теперь он называется NCP (Novel Coronavirus Pneumoniа).

Об этом сообщает Государственный комитет по здравоохранению Китая. По его данным, постоянное официальное название заболевание получит позже.

Принято решение присвоить новому заболеванию временное название «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Название на английском языке — Novel Coronavirus Pneumonia, сокращенно NCP, — передаёт РИА Новости сообщение комитета.

До этого момента новый коронавирус носил название 2019-nCoV, предложенное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).