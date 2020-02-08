https://static.news.ru/photo/b3cdfa42-4b00-11ea-9282-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Число умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 780 человек. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный комитет здравоохранения.

По последним данным, в провинции Хубэй зафиксировано 2147 новых случаев заражения, а в эпицентре вспышки вируса — городе Ухань — 1379 новых случаев. Общее число инфицированных — 37 549 человек, жертвами стали 813 человек, а 2702 — выздоровели, следует из карты по коронавирусу Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе в США.

Как писал NEWS.ru ранее, за последние сутки, с 8 на 9 февраля, количество заболевших увеличилось на 2,6 тысячи человек. На тот момент было известно о 811 умерших от коронавируса и 2,6 тысячи человек, которые выздоровели.