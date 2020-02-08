https://static.news.ru/photo/ecec59f4-4add-11ea-b31f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li He/XinHua

Более чем 37 тысяч человек заражены коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По обновлённым данным, за сутки число заболевших увеличилось на 2,6 тысяч человек, при этом выписаны из лечебных учреждений как выздоровевшие 2,6 тысяч пациентов, у которых ранее был диагностирован приводящий к пневмонии коронавирус.

Как писал NEWS.ru ранее, мировое сообщество обязано бороться с дезинформацией, связанной со вспышкой китайского коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.