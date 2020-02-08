Более чем 37 тысяч человек заражены коронавирусом нового типа. Об этом
По обновлённым данным, за сутки число заболевших увеличилось на 2,6 тысяч человек, при этом выписаны из лечебных учреждений как выздоровевшие 2,6 тысяч пациентов, у которых ранее был диагностирован приводящий к пневмонии коронавирус.
Как писал NEWS.ru ранее, мировое сообщество обязано бороться с дезинформацией, связанной со вспышкой китайского коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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