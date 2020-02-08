https://static.news.ru/photo/c5807fde-4a98-11ea-ae4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Junxia/Xinhua/Global Look Press

Мировое сообщество обязано бороться с дезинформацией, связанной со вспышкой китайского коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Гебрейесус заявил, что люди должны иметь доступ к точной информации, чтобы защитить себя и других. Сейчас организация отслеживает информацию, которая не соответствует действительности. ВОЗ будет публиковать опровержения «мифов и слухов». Кроме того, социальные сети пообещали проверять свои источники, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru информировал об отправке самолёта МЧС в Китай. Он доставит на территорию страны около 183 кубометров гуманитарного груза.