Мировое сообщество обязано бороться с дезинформацией, связанной со вспышкой китайского коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Гебрейесус заявил, что люди должны иметь доступ к точной информации, чтобы защитить себя и других. Сейчас организация отслеживает информацию, которая не соответствует действительности. ВОЗ будет публиковать опровержения «мифов и слухов». Кроме того, социальные сети пообещали проверять свои источники,
Ранее NEWS.ru информировал об отправке самолёта МЧС в Китай. Он доставит на территорию страны около 183 кубометров гуманитарного груза.
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