Фото: mchs.gov.ru

Впервые за все зимние месяцы погода в столице соответствовала климатической норме, об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Так, в 8 утра в столице было минус 14,7 градуса, а в подмосковном Клину столбики термометров опустились до минус 18,8, передаёт РИА Новости. Можно сказать, что в Москве прервалась рекордно...