Пресс-служба МЧС сообщила об отправке самолёта с медицинскими средствами для борьбы с коронавирусом из аэропорта Жуковский в Китай.
Самолёт Ил-76 вылетел из международного аэропорта Жуковский. Он совершит гуманитарный рейс в КНР. На борту воздушного судна МЧС России — медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Всего — 183 кубометра груза, — сообщило ведомство.
Операция по доставке гуманитарной помощи осуществляется согласно указу президента России Владимира Путина.
Задача сформировать груз была поставлена перед Московскими, Тверскими и Воронежскими частями. NEWS.ru писал, что укомплектовка началась 6 февраля 2020 года.
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