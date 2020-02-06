https://static.news.ru/photo/a3316922-4901-11ea-9eb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин и правительство РФ дали поручения подразделениям МЧС сформировать гуманитарный груз для жителей Китая.

Задача поставлена перед Московскими, Тверскими и Воронежскими частями. Груз начали укомплектовывать 6 февраля 2020 года, а 7 февраля его планируют отправить. Всего на территорию КНР будет доставлено около 183 кубометров товаров. В частности, это средства индивидуальной защиты и медицинские препараты.

Доставку гуманитарной помощи осуществит самолёт ИЛ-76. Он отправится из аэропорта Раменское, сообщается на сайте МЧС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что самолёт Воздушно-космических сил РФ прибыл из города Ухань в аэропорт Тюмени. На борту находились граждане России и других государств бывшего СССР. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала эвакуацию россиян из Ухани гуманитарной акцией.