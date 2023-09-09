Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1,3 тысячи человек

Фото: Wang Dongzhen/XinHua/Global Look Press

Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило 1,3 тысячи человек, сообщает газета Hespress со ссылкой на данные Министерства внутренних дел королевства. Также известно о более чем 1,8 тысячи пострадавших.

Число погибших увеличилось до 1305, пострадали более 1832, из них 1220 получили серьезные ранения, — говорится в сообщении издания.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко вечером 8 сентября, эпицентр стихии находился в 80 километрах от города Марракеш. По словам экспертов, это землетрясение стало самым разрушительным за последние 100 лет. В ряде регионов страны наблюдаются проблемы с электричеством и водоснабжением. Король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам случившегося.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что никто из граждан России не пострадал в результате землетрясения в Марокко. Посольство находится в постоянном контакте с властями страны, уточнила дипломат.

Соболезнования в связи с произошедшим выразил президент РФ Владимир Путин. Он направил телеграмму королю Марокко Мухаммаду VI, в которой попросил передать слова сочувствия и поддержки близким и родным погибших и пострадавших в результате землетрясения.