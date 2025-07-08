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08 июля 2025 в 13:09

В Госдуме предложили повысить МРОТ до 60 тысяч рублей

Депутат Миронов предложил повысить МРОТ в России до 60 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальный размер оплаты труда в России нужно повысить в три раза, до 60 тысяч рублей, сообщил ТАСС председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, к 2030 году МРОТ планируется увеличить до 35 тысяч рублей, но этого недостаточно из-за роста цен в магазинах. Он добавил, что также необходимо поднять уровень зарплат бюджетников.

Минимальный размер оплаты труда должен быть в три раза выше, чем он есть, не ниже 60 тысяч рублей, — сказал Миронов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что МРОТ в России должен возрасти в следующем году минимум на 16,5%. Он напомнил, что с начала нынешнего года показатель повысился на аналогичное значение.

До этого член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил, что повышение минимального размера оплаты труда к 2030 году должно касаться как бюджетных, так и частных компаний. Грузчиков и дворников нельзя обделять в заработной плате, объяснил он.

По информации Минтруда России, в 2026 году минимальный размер оплаты труда в стране составит более 27 тысяч рублей. Повышение затронет порядка 4,6 млн человек, указали в ведомстве.

Россия
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Сергей Миронов
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