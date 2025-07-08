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08 июля 2025 в 13:14

Мизулина обрушилась на Инстасамку за участие певицы в заседании ОП

Мизулина: участие Инстасамки в заседании ОП является возмутительным для общества

Екатерина Мизулина Екатерина Мизулина Фото: Пресс-служба Лиги безопасного Интернета

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале назвала возмутительным участие Инстасамки (настоящее имя — Дарья Зотеева) в заседании Общественной палаты РФ. Как следует из поста, в свете такой ситуации Мизулина отказалась быть модератором мероприятия.

Как и все, считаю этот перформанс крайне возмутительным для всего общества. Мне предлагали быть модератором этого круглого стола, я отказалась, — написала Мизулина.

Ранее приглашение Инстасамки в Общественную палату осудил депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, это можно расценивать как издевательство над институтами гражданского общества. Парламентарий подчеркнул, что исполнительница не может быть экспертом по детской безопасности.

До этого Инстасамка рассказала, что ее пригласили на первое заседание в Общественную палату. Темой встречи была безопасность детей в интернете и их прав. Зотеева выступила одним из спикеров.

Певица заявила, что хочет законодательно контролировать родителей детей-блогеров. В частности, следить за тем, сколько часов ребенок проводит перед камерой, чтобы совсем маленькие девочки и мальчики не рекламировали товары, а также за качеством контента, который выпускают взрослые с участием детей.

В январе 2023 года Мизулина обвинила Зотееву в пропаганде наркотиков и сексуальном развращении молодежи. В отношении Инстасамки была инициирована проверка.

Екатерина Мизулина
Инстасамка
Общественная палата РФ
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