Россия ударами по газовой инфраструктуре пресекла работу ВПК Украины

Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Киева, подчеркнули в ведомстве.

Нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, — пояснили в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки 202 беспилотника ВСУ, четыре бомбы и снаряд HIMARS. Отмечается, что с 21:40 до 22:15 по московскому времени пять беспилотников российская ПВО уничтожила в небе над Крымом. Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила более 68,2 тысячи украинских дронов.

Также, по информации Минобороны, Воздушно-космические силы РФ уничтожили авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ в районе села Пушкаревка Сумской области. Склад относился к 80-й ОДШБр Вооруженных сил Украины.