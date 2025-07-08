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08 июля 2025 в 13:05

Россия ударами по газовой инфраструктуре пресекла работу ВПК Украины

Минобороны: ВС России поразили газоэнергетическую инфраструктуру Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские вооруженные силы нанесли удары по объектам газоэнергетической инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны РФ. Они обеспечивали работу военно-промышленного комплекса Киева, подчеркнули в ведомстве.

Нанесено поражение объектам газоэнергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах, — пояснили в Минобороны РФ.

Ранее в ведомстве заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки 202 беспилотника ВСУ, четыре бомбы и снаряд HIMARS. Отмечается, что с 21:40 до 22:15 по московскому времени пять беспилотников российская ПВО уничтожила в небе над Крымом. Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила более 68,2 тысячи украинских дронов.

Также, по информации Минобороны, Воздушно-космические силы РФ уничтожили авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ в районе села Пушкаревка Сумской области. Склад относился к 80-й ОДШБр Вооруженных сил Украины.

ВПК
Украина
атаки
Минобороны РФ
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