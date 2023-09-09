Путин выразил соболезнования королю Марокко после сильного землетрясения

Фото: President Of Russia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями королю Марокко Мухаммаду VI в связи с последствиями разрушительного землетрясения, сообщается на официальном сайте Кремля. Глава государства попросил его передать слова сочувствия и поддержки близким погибших в результате происшествия, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ваше Величество, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в центральных районах Вашей страны, — говорится в телеграмме.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о том, что в Марокко 8 сентября в 23:11 (01:11 мск 9 сентября) было зафиксировано сильное землетрясение магнитудой 6,9. Его эпицентр находился в 80 километрах на юго-запад от города Марракеш с населением почти 839 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 632 человека, 329 пострадали. По словам заведующего отделом Национального института геофизики Марокко Насера Джабура, землетрясение такой силы зафиксировано в стране впервые за 100 лет.

Органы здравоохранения Марракеша обратились к жителям с просьбой как можно скорее сдать кровь для пострадавших в тяжелом состоянии. В городе обрушились некоторые здания, находящиеся под охраной ЮНЕСКО, также частично повреждена знаковая для города мечеть Аль-Кутубия.