Появились кадры жестокой перестрелки в США, при которой погибли трое

Появились кадры жестокой перестрелки в США, при которой погибли трое Опубликовано видео унесшей жизни троих человек перестрелки в Филадельфии

Видео перестрелки в американском штате Филадельфия, при которой погибли молодые люди 19, 23 и 24 лет, зафиксировала установленная на двери камера, пишет Telegram-канал Mash, публикуя кадры инцидента. В результате ЧП еще десять человек получили различные ранения.

На данный момент известно, что задержан один человек с оружием. Сейчас выясняется, причастен ли он к произошедшему.

Ранее о стрельбе в Филадельфии написало издание Action News. Уточняется, что трагедия случилась в районе Грейс-Ферри около часа ночи. По сообщениям правоохранительных органов, пострадали 15-летняя школьница и двое 17-летних юношей. 19-летний молодой человек находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Находке 13-летний подросток лишился глаза после конфликта с другим ребенком из-за девушки. Инцидент произошел возле Дома молодежи, где один из участников устроил разборку и выстрелил в оппонента из пневматического оружия.

До этого произошла стрельба в Нальчике — двое вооруженных мужчин напали на сотрудника ДПС. Полицейский был тяжело ранен.