Перестрелка в США унесла жизни троих человек Три человека погибли и 10 пострадали в результате перестрелки в Филадельфии

Три человека погибли и еще 10 пострадали в результате перестрелки в Филадельфии. Кадры стрельбы попали на дверную камеру одного из домов, сообщает Action News. Нападение произошло в районе Грейс-Ферри около часа ночи.

Отмечается, что среди погибших — молодые люди 19, 23 и 24 лет. Ранения получили 15-летняя школьница и двое 17-летних подростков. Еще один 19-летний юноша находится в тяжелом состоянии. Правоохранители задержали одного человека с оружием.

Ранее стрельба возле ночного клуба в Чикаго привела к смерти четырех человек, еще 14 пострадали. Неизвестные открыли огонь по посетителям заведения из проезжающего автомобиля. Инцидент произошел вечером в среду, 2 июля, после вечеринки в честь выхода альбома рэпера Mello Buckzz.

В июне один человек был ранен в результате стрельбы во время протеста в Солт-Лейк-Сити против политики президента США Дональда Трампа. Подозреваемый в атаке арестован. Его мотивы выясняются. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в больницу.