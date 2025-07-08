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08 июля 2025 в 13:05

Жителя Крыма осудили за кражу карты у матери

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жителя Советского района Крыма осудили за кражу банковской карты у собственной матери, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на прокуратуру. Мужчина потратил 10 тысяч рублей, воспользовавшись бесконтактной оплатой.

Суд установил, что 38-летний мужчина, который проживал с матерью в условиях длительного конфликта, воспользовался ее отсутствием и похитил банковскую карту. Затем он совершал бесконтактные оплаты. В суде мужчина полностью признал свою вину. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно и испытательному сроку на один год.

Ранее в Москве правоохранители задержали 49-летнюю женщину, которая под видом уборки обворовывала квартиры клиентов. Одна из нанимательниц заподозрила неладное, обнаружив пропажу ценных вещей после работы уборщицы. Женщина установила в доме камеры видеонаблюдения, которые записали, как подозреваемая во время очередной уборки целенаправленно направилась к комоду с ценностями.

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