Уборщица обчистила несколько квартир и попалась полиции В Москве задержали 49-летнюю уборщицу после краж в нескольких квартирах

В Москве правоохранители задержали 49-летнюю женщину, которая под видом уборки обворовывала квартиры клиентов, пишет Telegram-канал Baza. Одна из нанимательниц заподозрила неладное, обнаружив пропажу ценных вещей после работы уборщицы. Женщина установила в доме камеры видеонаблюдения, которые записали, как подозреваемая во время очередной уборки целенаправленно направилась к комоду с ценностями.

В ходе расследования полиция установила, что уборщица причастна к кражам как минимум в пяти квартирах, но число пострадавших может оказаться больше. Отмечается, что клиенты высоко оценивали профессионализм женщины и регулярно приглашали ее для уборки.

На допросе задержанная призналась, что сдавала украденные драгоценности в ломбарды. Однако брендовую одежду она использовала сама или передавала дочери.

Ранее в Санкт-Петербурге девушка вскрыла пункт выдачи заказов и обокрала его на 180 тысяч рублей. На преступление ей понадобилось 40 минут, чтобы вынести свыше 65 товаров. Петербурженка в основном воровала одежду и технику.