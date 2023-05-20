Захарова пристыдила выступающих против прямого авиасообщения с Россией

Фото: Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

Представители грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») и их сторонники устроили акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где приземлился первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы

Представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале пристыдила грузинских политиков, выступающих против прямого авиасообщения с Россией. Она отметила, что такие люди в первую очередь выступают против граждан Грузии и их родственников, которые проживают в России.

Если ты представляешь свой народ, а не проплаченный кем-то заказ, ты не можешь быть против прямого рейса, учитывая количество граждан и семей, проживающих одновременно в двух странах. Значит, ты никогда не помогал людям с грудными детьми, тяжело больным и попавшим в беду добраться домой, — написала она.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки борта. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие прямого авиарейса из России нежелательным. Она заявила, что РФ отправила самолет, несмотря на противодействие грузинского народа.

В тот же день грузинские депутаты подрались в парламенте из-за возобновления авиасообщения с РФ. Взгляды парламентариев разошлись, когда один из них обвинил коллегу в «преследовании интересов России».

Вечером в Тбилиси напротив здания правительства собрались противники авиаперелетов с Россией. На улицу вышли несколько сотен человек, некоторые из них были укутаны во флаги Грузии и Евросоюза. В рамках протестной акции они перекрыли проезд Руставели.