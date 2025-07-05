Готовим цыпленка табака на сковороде — лучший грузинский рецепт

Это блюдо подают в лучших ресторанах Тбилиси, но приготовить его можно и дома. Хрустящая корочка, насыщенный вкус специй и сочное мясо — все что нужно для сытного и эффектного ужина.

Молодого цыпленка весом до 1 кг разрезать вдоль грудки, распластать и слегка отбить. Натереть смесью из соли, молотого черного перца, паприки и измельченного чеснока (3–4 зубчика). Разогреть сковороду с 2 ст. л. масла, выложить цыпленка кожей вниз, придавить грузом (например, крышкой и банкой с водой). Жарить на среднем огне 15 минут, затем перевернуть и обжарить еще 15 минут до румяной корочки.

Совет: подавайте с ткемали или аджикой — получится полноценный грузинский ужин.

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