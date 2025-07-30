Что приготовить из абрикосов на зиму: 15 удачных рецептов и заготовок

Что приготовить из абрикосов на зиму: 15 удачных рецептов и заготовок

Абрикосы — ароматные, сладкие и солнечные — идеально подходят для летних заготовок. Из них получаются густые варенья, нежные джемы, компоты, соусы и даже вино. Рассказываем, что можно сделать из абрикосов на зиму, чтобы с удовольствием открывать каждую баночку в холодные месяцы.

Абрикосовое варенье с косточками

Варить нужно в три приема. На 1 кг абрикосов — 800 г сахара. Засыпьте им очищенные фрукты, дайте постоять 4 часа. Затем варите по 5–7 минут трижды, остужая между подходами. Варенье получится густым, ароматным, с характерной ноткой миндаля от косточек.

Джем-пятиминутка

Идеально, если нет времени. Промытые и очищенные от косточек абрикосы (1 кг) пробить блендером в пюре и пересыпать 600 г сахара. Оставить на 30 минут — сахар растворится, затем довести пюре до кипения и проварить ровно 5 минут при слабом кипении. Снять пену, разлить горячим по банкам, закатать. Такой джем сохраняет насыщенный цвет и свежий вкус, структура будет гладкой и слегка текучей — как густой соус.

Абрикосы в сиропе

На 1 л воды — 500 г сахара. Абрикосы разрезать пополам, выложить в банки, залить кипящим сиропом и стерилизовать 10 минут. Прекрасный десерт для зимнего чаепития.

Абрикосовое повидло

На 1 кг мякоти — 600 г сахара. Все проварить 30–40 минут на среднем огне, периодически помешивая. Повидло получится однородным, густым, идеально для начинки пирогов.

Абрикосовый сок

Фрукты пропустить через соковыжималку или варить с водой (1:3), отжать и процедить. Добавить по вкусу сахар, прокипятить и разлить по банкам. Ароматный напиток для всей семьи.

Абрикосовый сок: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовое вино

На 1 кг фруктов — 300 г сахара, 1,5 л воды. Фрукты размять, добавить воду и сахар, накрыть марлей. Оставить на 5–7 дней, затем процедить и перелить в бутыль. Бродит около месяца. Напиток выходит мягким, фруктовым. Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Варенье с апельсином

Абрикосы и апельсин (без кожуры) возьмите в пропорции 3:1. На 1 кг смеси — 700 г сахара. Смешать 750 г очищенных от косточек абрикосов и 250 г апельсина (мякоть + немного цедры). Добавить 700 г сахара, оставить на 2–3 часа. Затем медленно подогреть до кипения, проварить 20 минут, снять пену и охладить. Повторить нагрев до кипения и еще 10 минут варки до загустения. Горячим разлить в банки и закатать — получится ароматное варенье с цитрусовым акцентом.

Можно подавать к блинчикам и тостам.

Абрикосовая пастила

Абрикосы (1,5 кг) протереть, проварить 10 минут с 200 г сахара. Разложить массу по силиконовому коврику или пергаменту, сушить при 70 °C 6–8 часов. Свернуть в рулеты и хранить в бумаге.

Варенье с ядрами косточек

1 кг абрикосов очистить, удалить косточки, для ореховой нотки использовать 50 г промытых ядер косточек (не перегреть!). Фрукты варить с 800 г сахара: довести до кипения, проварить 7 минут, остудить, затем еще два цикла по 5 минут. За 5 минут до конца варки добавить ядра. Варенье получится с легкой маслянистой ноткой и интересной текстурой.

Компот из абрикосов и яблок

На трехлитровую банку — 500 г абрикосов, 2-3 яблока, 200 г сахара. Все уложить в банки, залить кипятком, настоять 15 минут, воду слить, вскипятить с сахаром и вернуть в банки.

Абрикосовый конфитюр с желфиксом

Пюрировать 1 кг абрикосов и добавить 500 г сахара с 1 пакетиком желфикса (1:1). Довести до кипения, варить 2 минуты, разлить по банкам. Быстро застывает и не течет, подходит как начинка для рулетов, слоек, выпечки.

Соус из абрикосов: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовый соус к мясу

Из абрикосов и лука (на 1 кг абрикосов — 300 г лука) с добавлением уксуса, сахара, соли и специй. Все смешать, протушить до мягкости на сковороде, пюрировать. Получается пряный, пикантный соус, который отлично дополнит вкус мяса.

Абрикосы в меду

Половинки абрикосов (1 кг) залить горячим сиропом из 500 мл воды и 200 г меда. Простерилизовать 10 минут. Вкусно и в кашу, и к сыру.

Варенье без сахара для худеющих

Абрикосы уварить до густоты, разложить по стерилизованным банкам и закатать. Натуральная заготовка для тех, кто избегает сахара.

Абрикосы с миндалем

В каждую половинку абрикоса вложить по ядру миндаля. Уложить в банки, залить сиропом (на 1 л воды — 400 г сахара), стерилизовать 15 минут. Изысканная заготовка с интересным вкусом.

Совет: для заготовок выбирайте слегка недозрелые, плотные абрикосы — они лучше держат форму, не развариваются и дают более чистый вкус.

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