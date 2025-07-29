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29 июля 2025 в 11:24

Крыжовник по-царски: самый лучший и быстрый рецепт легендарного варенья!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Царское варенье из крыжовника — настоящая жемчужина русской кухни. Этот изысканный десерт когда-то подавали на стол самим императорам, а его неповторимый вкус и сегодня покоряет сердца гурманов. Хрустящие ягоды в янтарном сиропе — настоящее произведение кулинарного искусства.

Для приготовления этого царского лакомства нам понадобятся спелые ягоды крыжовника, сахар и немного терпения. Сначала тщательно перебираем крыжовник, удаляя плодоножки и хвостики. Каждую ягодку аккуратно промываем и просушиваем.

В подготовленные ягоды засыпаем сахар в пропорции 1:1. Оставляем на несколько часов, чтобы выделился сок. Затем ставим на медленный огонь и доводим до кипения, постоянно помешивая. Варим в три приёма с перерывами 6–8 часов, снимая пенку и давая остыть.

Готовое варенье разливаем по стерилизованным банкам, пока оно ещё горячее. При правильном хранении этот деликатес будет радовать вас всю зиму своим изысканным вкусом и ароматом.

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варенье
простые рецепты
кулинария
ягоды
Мария Левицкая
М. Левицкая
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