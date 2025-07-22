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22 июля 2025 в 08:00

Как выбрать соковыжималку для дома: советы перед покупкой

Как выбрать соковыжималку для дома Как выбрать соковыжималку для дома Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

Соковыжималка — это не просто кухонный гаджет, а настоящий помощник для тех, кто заботится о здоровье и рационе. Но перед покупкой важно понять, какой тип подойдет именно вам и на что обращать внимание. Ведь от конструкции, типа и мощности устройства напрямую зависят вкус, количество сока и удобство использования. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать соковыжималку для дома.

Тип соковыжималки

Существует несколько основных типов соковыжималок. Каждый подходит для определенных задач:

  1. Центрифужная. Работает по принципу терки с быстрой центрифугой. Подходит для яблок, моркови, свеклы и других твердых фруктов и овощей. Плюсы: быстро работает, недорогая. Минусы: много пены, сок окисляется, плохо подходит для зелени и мягких фруктов.

  2. Шнековая. Измельчает продукты с помощью вращающегося шнека. Механизм чем-то похож на работу мясорубки. Подходит для любых овощей, фруктов, зелени, ягод, орехов. Плюсы: больше сока, меньше пены, лучше сохраняются витамины, можно сделать ореховое молоко. Минусы: дороже, работает медленнее, труднее мыть. Шнековые соковыжималки делятся на два типа — горизонтальные и вертикальные. Первые хорошо справляются с зеленью и корнеплодами. Вторые — лучше подходят для мягких фруктов.

  3. Цитрусовая. Идеальна для выжимки апельсинов, лимонов, грейпфрутов. Плюсы: проста в использовании, недорогая. Минусы: подходит только для цитрусовых.

Мощность

  1. Центрифужные: 400–1000 Вт. Больше — быстрее и эффективнее.

  2. Шнековые: 150–300 Вт, больше и не нужно.

  3. Цитрусовые: 20–100 Вт.

Важно: высокая мощность не всегда означает лучший результат — особенно в шнековых моделях.

Дополнительные функции

  1. Защита от перегрева.

  2. Реверс (для шнековых) — помогает справиться с застрявшими кусочками.

  3. Капля-стоп — практичное решение, если вы не хотите, чтобы капли оставались на столе.

  4. Нескользящие ножки — залог вашей безопасности.

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Виктория Семёнова
В. Семёнова
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