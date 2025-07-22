Как выбрать соковыжималку для дома: советы перед покупкой

Как выбрать соковыжималку для дома: советы перед покупкой

Соковыжималка — это не просто кухонный гаджет, а настоящий помощник для тех, кто заботится о здоровье и рационе. Но перед покупкой важно понять, какой тип подойдет именно вам и на что обращать внимание. Ведь от конструкции, типа и мощности устройства напрямую зависят вкус, количество сока и удобство использования. В новом материале NEWS.ru разберем, как выбрать соковыжималку для дома.

Тип соковыжималки

Существует несколько основных типов соковыжималок. Каждый подходит для определенных задач:

Центрифужная. Работает по принципу терки с быстрой центрифугой. Подходит для яблок, моркови, свеклы и других твердых фруктов и овощей. Плюсы: быстро работает, недорогая. Минусы: много пены, сок окисляется, плохо подходит для зелени и мягких фруктов. Шнековая. Измельчает продукты с помощью вращающегося шнека. Механизм чем-то похож на работу мясорубки. Подходит для любых овощей, фруктов, зелени, ягод, орехов. Плюсы: больше сока, меньше пены, лучше сохраняются витамины, можно сделать ореховое молоко. Минусы: дороже, работает медленнее, труднее мыть. Шнековые соковыжималки делятся на два типа — горизонтальные и вертикальные. Первые хорошо справляются с зеленью и корнеплодами. Вторые — лучше подходят для мягких фруктов. Цитрусовая. Идеальна для выжимки апельсинов, лимонов, грейпфрутов. Плюсы: проста в использовании, недорогая. Минусы: подходит только для цитрусовых.

Мощность

Центрифужные: 400–1000 Вт. Больше — быстрее и эффективнее. Шнековые: 150–300 Вт, больше и не нужно. Цитрусовые: 20–100 Вт.

Важно: высокая мощность не всегда означает лучший результат — особенно в шнековых моделях.

Дополнительные функции