Как выбрать соковыжималку: полный гид

Принятие решения, как выбрать соковыжималку, может показаться сложной задачей, особенно при первом знакомстве с разнообразием технологий. Шнековые, центробежные, цитрусовые — каждая обладает уникальными характеристиками, делающими ее оптимальной для определенных задач. Неправильный выбор грозит разочарованием: сок может оказаться недостаточно насыщенным, содержать слишком много пены или сама машина не справится с любимыми ингредиентами. Мы поможем разобраться в нюансах и ответить на главный вопрос: какую соковыжималку выбрать именно под ваши потребности и предпочтения, будь то твердые корнеплоды, нежная зелень или сочные фрукты.

Виды соковыжималок: плюсы и минусы

Понимание принципа работы — ключ к осознанному выбору.

Центробежные (центрифужные)

Принцип работы: овощи и фрукты измельчаются вращающейся теркой на высокой скорости (тысячи оборотов в минуту). Полученная масса отбрасывается на сито (фильтр), где под действием центробежной силы сок отделяется от мякоти и попадает в стакан, а жмых — в контейнер.

Плюсы:

Самые быстрые. Справляются с большими объемами за минуты.

Дают много сока, особенно из сочных фруктов и овощей (яблоки, морковь, огурцы).

Обычно самые доступные по цене в своем классе.

Часто имеют широкие загрузочные горловины, позволяющие закладывать плоды целиком или крупными кусками. Просты в сборке и разборке (как правило).

Минусы:

Высокая скорость вращения вызывает сильное окисление сока из-за контакта с воздухом и небольшой нагрев, что может негативно сказаться на содержании витаминов, ферментов и вкусе. Сок лучше пить сразу.

Образуют много пены.

Хуже справляются с листовой зеленью (шпинат, петрушка, пырей), травами и мягкими ягодами (малина, клубника), давая мало сока и много жмыха. Неэффективны для орехов и семян.

Самые шумные из всех типов.

Сок может быть менее однородным и более водянистым по сравнению со шнековыми моделями. Быстро расслаивается.

Шнековые (одношнековые и двухшнековые)

Работают по принципу мясорубки. Один или два вращающихся шнека (архимедов винт) медленно (около 40–80 об/мин) сдавливают и перетирают сырье, выдавливая сок через мелкое сито. Отделяют сок от жмыха очень тщательно.

Плюсы:

Максимальное сохранение питательных веществ, витаминов и ферментов благодаря отсутствию нагрева и минимальному окислению. Сок получается более густым, насыщенным, с мякотью (если не используется очень мелкое сито) и однородным. Медленное вращение сохраняет структуру сока. Практически без пены. Хранится дольше (до 24–48 часов в холодильнике).

Лучший выбор для овощей и фруктов разной консистенции. Идеальны для листовой зелени, трав, ростков, мягких ягод, орехов (для орехового молока), семян. Хорошо справляются с твердыми овощами (морковь, свекла) и сочными фруктами.

Выдают больше сока из того же объема сырья по сравнению с центробежными, особенно из зелени и ягод. Жмых получается очень сухим.

Работают значительно тише центробежных.

Как выбрать соковыжималку: шнековая, центробежная или цитрусовая? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минусы:

Работают медленнее центробежных. Требуется больше времени на приготовление сока.

Часто требуют более тщательной нарезки плодов на мелкие кусочки, особенно для моделей с узкой горловиной.

Обычно дороже центробежных моделей.

Как правило, имеют больше деталей, которые нужно мыть после каждого использования. Хотя многие современные модели разработаны с учетом удобства чистки.

Цитрусовые

Специализированные устройства. Половинка цитруса (апельсин, грейпфрут, лимон) вручную прижимается к вращающейся конусообразной терке. Сок стекает в подставленную емкость.

Плюсы:

Очень просты в использовании и чистке (часто моются под струей воды). Минимум деталей.

Максимально эффективны для апельсинов, грейпфрутов, лимонов, лаймов. Быстро выжимают сок.

Обычно самые компактные и недорогие.

Минусы:

Только для цитрусовых фруктов. Не подходят ни для чего другого.

Требуют физического усилия для прижима фрукта. Автоматические модели (где фрукт прижимается рычагом) встречаются реже и они дороже.

Виды соковыжималок: плюсы и минусы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какую соковыжималку выбрать для твердых овощей и зелени?

Этот вопрос — как выбрать соковыжималку для овощей — особенно важен для поклонников здорового питания, любящих соки из моркови, свеклы, сельдерея, огурцов и обогащенные зеленью. Здесь выбор очевиден: шнековые соковыжималки — безусловные лидеры для твердых овощей (морковь, свекла, сельдерей, имбирь). Мощный шнек медленно, но очень эффективно перемалывает и выжимает волокнистые структуры, выдавая максимум сока с прекрасной консистенцией. Жмых остается практически сухим. Центробежные также справятся, но сок может быть более водянистым, а жмых — влажным.

Зелень (шпинат, капуста кейл, петрушка, укроп, салаты, пырей) — это их абсолютный конек. Шнек бережно, но тщательно выжимает сок из листьев и трав, чего не может сделать центробежная технология, которая просто измельчает зелень, но плохо отделяет сок, оставляя мокрый жмых и минимум полезного напитка. Если вы планируете регулярно делать зеленые соки — шнековая соковыжималка обязательна.

Из мягких ягод (клубники, малины, смородины) они извлекают сок, не превращая плоды в водянистое месиво, как это часто бывает в центробежных.

Какую соковыжималку выбрать для фруктов (не цитрусовых)?

Как выбрать соковыжималку для фруктов, зависит от типа фруктов и ваших приоритетов.

Сочные фрукты (яблоки, груши, виноград, ананасы)

Центробежные быстро и эффективно выжмут много сока. Хороший выбор, если важна скорость и объем, а пить сок вы планируете сразу. Широкие горловины удобны для целых яблок.

Шнековые дадут более насыщенный, густой сок с лучшей сохранностью питательных веществ и меньшим окислением. Сок будет вкуснее и полезнее, но процесс займет немного больше времени. Идеально, если вы цените качество и планируете хранить сок некоторое время.

Косточковые (персики, абрикосы, сливы)

Лучше подходят шнековые модели, так как они аккуратнее обрабатывают мякоть. Центробежные могут забиться и дать сок с излишней мякотью.

Ягоды (клубника, малина, смородина)

Как упоминалось выше, шнековые — оптимальный выбор для сохранения вкуса и консистенции сока, эффективного отжима. Центробежные часто дают слишком водянистый сок с большим количеством пены и неэффективно отжимают.

Рейтинг лучших соковыжималок — 2025 Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цитрусовые (апельсины, грейпфруты, лимоны)

Специальная цитрусовая соковыжималка справится быстрее и проще всего. Шнековые тоже эффективны, но требуют очистки цитрусов от кожуры (которая может дать горечь) и более трудоемки в чистке после. Центробежные — не лучший вариант для чистого цитрусового сока из-за окисления и горечи от белой прослойки и косточек.

Рейтинг лучших соковыжималок — 2025

Рейтинг лучших соковыжималок — 2025 формируется не только по типу, но и по совокупности важных характеристик.

Мощность (Вт) важна для центробежных (чем выше, тем лучше справляется с твердыми овощами, 700–1000 Вт — хороший диапазон) и шнековых (150–300 Вт обычно достаточно, так как скорость вращения низкая; для двухшнековых может быть выше). Не гонитесь за максимальными цифрами, смотрите на эффективность отжима.

Материал корпуса и деталей: пластик легче и дешевле, металл (особенно нержавеющая сталь) долговечнее, устойчивее к царапинам и выглядит солиднее. Качественный пищевой пластик также надежен. Сито (фильтр) должно быть из прочной нержавеющей стали (особенно для шнековых и центробежных).

Размер загрузочного отверстия: чем шире, тем меньше требуется нарезки. Особенно актуально для центробежных и шнековых моделей. Ориентируйтесь на диаметр, позволяющий загружать целые яблоки среднего размера (75–85 мм).



Какую соковыжималку выбрать для твердых овощей и зелени? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Объем контейнеров (для сока и жмыха) определяет, как часто вам придется их опустошать во время работы. Для больших объемов сока нужны большие контейнеры. Удобно, когда контейнер для сока имеет носик для разлива и мерную шкалу.

Уровень шума: центробежные самые шумные. Если вы чувствительны к шуму, выбирайте шнековые или цитрусовые. Уточняйте децибелы (дБ) в характеристиках.

Удобство сборки/разборки и очистки: критически важный фактор. Чем проще разбирается и моется соковыжималка (особенно сетчатый фильтр), тем больше шансов, что вы будете использовать ее регулярно. Ищите модели с минимумом труднодоступных мест, возможностью мытья в посудомоечной машине (хотя ручная чистка сита обычно предпочтительнее). Щеточки в комплекте — большой плюс.

Дополнительные функции:

Реверс (обратное вращение): полезен для шнековых моделей, если застряли кусочки.

Регулировка скорости: актуальна для некоторых шнековых и центробежных моделей (для разных типов продуктов — мягкие/твердые).

Защита от перегрева и включения при неправильной сборке: стандартные функции безопасности.

Насадки: для цитрусовых — размеры конуса (большой/маленький фрукт). Для шнековых — насадки для орехового молока, сорбетов, детского питания (повышают универсальность прибора).

Гарантия и репутация производителя: длительная гарантия (два года и более) — признак уверенности производителя в качестве. Изучайте отзывы реальных пользователей.

Цена соковыжималок:

Цитрусовые самые доступные (от бюджетных ручных до автоматических).

Центробежные: от недорогих моделей до мощных премиальных с большими загрузочными горловинами и металлическими элементами.

Шнековые (особенно вертикальные) представлены в среднем и премиальном сегменте. Горизонтальные и двухшнековые обычно дороже вертикальных.

Как выбрать соковыжималку для дома по цене? Определитесь с типом исходя из ваших потребностей (зелень — шнек; только яблоки/морковь быстро — центрифуга; только апельсины — цитрус), а затем смотрите на оптимальное сочетание характеристик (мощность, материал, удобство чистки) в выбранном ценовом диапазоне. Не экономьте на качестве материалов, особенно сита. Помните, что дорогая, но неудобная в чистке модель быстро забудется в шкафу.

Ответ на вопрос, какую соковыжималку лучше выбрать, зависит от ваших конкретных целей и продуктов, которые вы планируете перерабатывать чаще всего.

