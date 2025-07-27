Как приготовить малосольные огурцы: лучшие рецепты и советы по засолке

Как приготовить малосольные огурцы: лучшие рецепты и советы по засолке

Малосольные огурцы — не просто закуска, а символ лета. Их аромат и хруст знакомы каждому с детства. Делимся лучшими способами засолки: в банке, в пакете, с чесноком, хреном, медом, за один вечер и на несколько дней. Все рецепты проверены — получается вкусно, быстро и по-настоящему по-домашнему.

Быстрые огурцы в пакете с чесноком

Огурцы (1 кг) хорошо вымыть и обсушить. Сложить в пакет с 1 ч. л. соли, 3 измельченными зубчиками чеснока, щепоткой сахара, 1 ч. л. укропа (свежего или сухого). Добавить пару листов смородины и вишни, по желанию — немного хрена. Пакет плотно завязать, встряхнуть и убрать в холодильник на 3–5 часов. Отличный вариант экспресс-засолки.

Малосольные огурцы за ночь в кастрюле

На 1,5 кг огурцов — 1,5 л воды, 2 ст. л. соли, 3 зубчика чеснока, пучок укропа, листья хрена и смородины. Огурцы залить кипяченым, но теплым рассолом, накрыть тарелкой и оставить при комнатной температуре на 8–10 часов. Утром готовы.

Огурцы с горчицей: пряные и очень простые

В банку уложить 1 кг огурцов, 1 ч. л. сухой горчицы, 4 горошины перца, укроп, пару зубчиков чеснока. Вскипятить 1 л воды с 2 ст. л. соли, остудить до теплого и залить. Оставить при комнатной температуре на сутки. Вкус будет пикантным, слегка острым.

С хреном и листьями — по-деревенски

На 2 кг огурцов — листья хрена (3 шт.), смородины (5 шт.), укроп, 5 зубчиков чеснока, 1,5 л воды, 3 ст. л. соли. Залить горячим рассолом, укутать полотенцем и оставить на сутки. Огурцы получаются ядреные, с насыщенным ароматом.

Быстрый рецепт малосольных огурцов Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные огурцы с медом: нежный и сладкий вкус

На 1 кг огурцов — 1 ст. л. меда, 1 ст. л. соли, чеснок, укроп. Все перемешать и оставить под крышкой на 8–10 часов. Вкус — чуть сладковатый, очень свежий и необычный.

Рецепт с холодной водой

Огурцы (1 кг) залить холодной водой с 2 ст. л. соли, добавить укроп, чеснок, горошины перца, пару листов вишни. Настаивать 2 дня в холодильнике. Получаются хрустящие и освежающие.

Огурцы с минеральной водой: для тех, кому важно правильное питание

На 1 кг огурцов — 500 мл сильногазированной воды, 2 ст. л. соли, укроп, чеснок. Все смешать, оставить на 6–8 часов. Минералка ускоряет процесс брожения — огурцы быстро просаливаются и сохраняют хруст.

Малосольные огурцы за 2 часа

Мелкие огурчики (700 г) разрезать пополам, посыпать 1 ч. л. соли, добавить чеснок, укроп, перец, немного лимонного сока. Все хорошо перемешать и оставить при комнатной температуре на 1,5–2 часа. Отличная быстрая закуска.

Малосольные огурцы в банке с уксусом

На 1 л воды — 1 ст. л. соли, 1 ч. л. уксуса, укроп, чеснок, лист хрена. Огурцы (1 кг) залить остывшим рассолом, убрать в холодильник на 10–12 часов. Благодаря уксусу они будут чуть кисловатыми, но нежными.

Огурцы с чесноком и красным перцем

На 1 кг огурцов — 2 ст. л. соли, 3 зубчика чеснока, щепотка молотого красного перца, укроп. Все залить теплой водой, накрыть и настаивать 1 день. Вкус — острый, пикантный.

Малосольные огурцы с чесноком и красным перцем Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Секреты идеальной засолки

Лучше брать молодые огурцы, длиной до 10 см.

Перед засолкой вымачивайте огурцы в холодной воде 2–3 часа — они станут хрустящими.

Соль используйте не йодированную — каменную или морскую.

Листья смородины, вишни, дуба и хрена придают аромат и помогают сохранить структуру.

Не забывайте стерилизовать банки и крышки, если хотите хранить огурцы подольше.

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