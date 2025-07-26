Чесночный хлеб — секрет идеального закуса на все случаи жизни

Чесночный хлеб — простая и вкусная закуска, которая идеально дополнит любой обед или ужин. Сделать его можно с любым хлебом, но классика — багет с чесночным маслом и сыром. Этот рецепт легко повторить дома за 30 минут.

Ингредиенты

Французский багет — 1 штука

Сливочное масло — 100 г

Чеснок — 1 зубчик

Зелень (петрушка, укроп) — 50 г

Сыр — 50 г

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Разрежьте багет вдоль на две половины. В блендере смешайте сливочное масло (чуть размягченное), измельчённый чеснок и зелень. Если нет блендера, чеснок можно просто раздавить. Добавьте соль и перец по вкусу. Обильно намажьте чесночным маслом обе половинки багета. Выложите багет на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте в духовке при 200 °C примерно 20 минут, пока верх не станет золотистым. Посыпьте багет тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Советы

Чесночный хлеб отлично сочетается с супами, салатами и мясными блюдами. По желанию можно добавить пряности или заменить зелень на базилик.

Простой и ароматный чесночный хлеб станет любимой закуской на вашем столе. Попробуйте приготовить — и он точно займет постоянное место в вашем меню.

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