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26 июля 2025 в 18:52

Чесночный хлеб — секрет идеального закуса на все случаи жизни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чесночный хлеб — простая и вкусная закуска, которая идеально дополнит любой обед или ужин. Сделать его можно с любым хлебом, но классика — багет с чесночным маслом и сыром. Этот рецепт легко повторить дома за 30 минут.

Ингредиенты

  • Французский багет — 1 штука
  • Сливочное масло — 100 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Зелень (петрушка, укроп) — 50 г
  • Сыр — 50 г
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Разрежьте багет вдоль на две половины.
  2. В блендере смешайте сливочное масло (чуть размягченное), измельчённый чеснок и зелень. Если нет блендера, чеснок можно просто раздавить. Добавьте соль и перец по вкусу.
  3. Обильно намажьте чесночным маслом обе половинки багета.
  4. Выложите багет на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  5. Выпекайте в духовке при 200 °C примерно 20 минут, пока верх не станет золотистым.
  6. Посыпьте багет тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10 минут, чтобы сыр расплавился и подрумянился.

Советы

Чесночный хлеб отлично сочетается с супами, салатами и мясными блюдами. По желанию можно добавить пряности или заменить зелень на базилик.

Простой и ароматный чесночный хлеб станет любимой закуской на вашем столе. Попробуйте приготовить — и он точно займет постоянное место в вашем меню.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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