Хрустящие маринованные огурчики по маминому рецепту! Вкуснятина на зиму

Хрустящие маринованные огурчики по маминому рецепту! Вкуснятина на зиму

Хрустящие маринованные огурчики по маминому рецепту! Вкуснятина на зиму! Проверенный годами простой способ заготовки огурцов с насыщенным вкусом и приятной кислинкой.

Ингредиенты на 1 литровую банку

Свежие огурцы (небольшие) – сколько войдет

Соль – 1 ст.л. без горки

Сахар – 1-1,5 ст.л.

Уксус 9% – 75 мл

Чеснок – 2-3 зубчика

Специи

Перец горошком – 5-7 шт.

Зерна горчицы – 1/2 ч.л.

Лавровый лист – 1 шт.

Листья: хрен (1 шт.), смородина (2 шт.), вишня (2 шт.), зонтик укропа

Приготовление

Подготовка. Огурцы замочите в холодной воде на 2-3 часа. В чистую банку уложите на дно все листья и специи. Плотно заполните огурцами. Двойная заливка. Залейте кипятком на 15 минут, слейте воду в кастрюлю. Добавьте в эту воду соль, сахар, уксус, доведите до кипения. Закатка. В банку положите чеснок и горчицу. Залейте кипящим рассолом, сразу закатайте. Переверните, укутайте на 12 часов.

Совет: используйте только свежесобранные огурцы – так они останутся хрустящими!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.