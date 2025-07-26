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26 июля 2025 в 13:30

Хрустящие маринованные огурчики по маминому рецепту! Вкуснятина на зиму

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие маринованные огурчики по маминому рецепту! Вкуснятина на зиму! Проверенный годами простой способ заготовки огурцов с насыщенным вкусом и приятной кислинкой.

Ингредиенты на 1 литровую банку

  • Свежие огурцы (небольшие) – сколько войдет
  • Соль – 1 ст.л. без горки
  • Сахар – 1-1,5 ст.л.
  • Уксус 9% – 75 мл
  • Чеснок – 2-3 зубчика

Специи

  • Перец горошком – 5-7 шт.
  • Зерна горчицы – 1/2 ч.л.
  • Лавровый лист – 1 шт.
  • Листья: хрен (1 шт.), смородина (2 шт.), вишня (2 шт.), зонтик укропа

Приготовление

  1. Подготовка. Огурцы замочите в холодной воде на 2-3 часа. В чистую банку уложите на дно все листья и специи. Плотно заполните огурцами.
  2. Двойная заливка. Залейте кипятком на 15 минут, слейте воду в кастрюлю. Добавьте в эту воду соль, сахар, уксус, доведите до кипения.
  3. Закатка. В банку положите чеснок и горчицу. Залейте кипящим рассолом, сразу закатайте. Переверните, укутайте на 12 часов.

Совет: используйте только свежесобранные огурцы – так они останутся хрустящими!

Ранее мы делились рецептом в копилку закаток на зиму! Нужны лишь помидоры и лук, а получается шедевр.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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