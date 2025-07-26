Хрустящие маринованные огурчики по маминому рецепту! Вкуснятина на зиму! Проверенный годами простой способ заготовки огурцов с насыщенным вкусом и приятной кислинкой.
Ингредиенты на 1 литровую банку
- Свежие огурцы (небольшие) – сколько войдет
- Соль – 1 ст.л. без горки
- Сахар – 1-1,5 ст.л.
- Уксус 9% – 75 мл
- Чеснок – 2-3 зубчика
Специи
- Перец горошком – 5-7 шт.
- Зерна горчицы – 1/2 ч.л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Листья: хрен (1 шт.), смородина (2 шт.), вишня (2 шт.), зонтик укропа
Приготовление
- Подготовка. Огурцы замочите в холодной воде на 2-3 часа. В чистую банку уложите на дно все листья и специи. Плотно заполните огурцами.
- Двойная заливка. Залейте кипятком на 15 минут, слейте воду в кастрюлю. Добавьте в эту воду соль, сахар, уксус, доведите до кипения.
- Закатка. В банку положите чеснок и горчицу. Залейте кипящим рассолом, сразу закатайте. Переверните, укутайте на 12 часов.
Совет: используйте только свежесобранные огурцы – так они останутся хрустящими!
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