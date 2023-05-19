Грузинские депутаты подрались в парламенте из-за авиасообщения с Россией

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Парламент Грузии

В Грузии депутаты подрались в парламенте из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией, сообщает TV Pirveli. Взгляды парламентариев разошлись, когда один из них обвинил своего коллегу в «преследовании интересов России».

Депутаты парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе и группы «Сила народа» Ираклий (Дачи) Берая подрались на пленарном заседании. Оппозиционер обвинил власти в «преследовании интересов РФ» и заявил, что грузинский народ хочет «мира, гарантированного НАТО и ЕС».

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки борта. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.

Вечером в Тбилиси напротив здания правительства собрались противники авиаперелетов с Россией. На улицу вышли более 300 человек, некоторые из них были укутаны во флаги Грузии и Евросоюза. Позднее, в рамках протестной акции, они перекрыли проезд Руставели.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси прямого авиарейса из России. Она заявила, что Москва отправила самолет, несмотря на противодействие грузинского народа.