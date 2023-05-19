Первые пассажиры рейса Москва — Тбилиси оценили возобновление авиасообщения Первые пассажиры рейса Москва — Тбилиси заявили, что рады возобновлению авиасообщения

Фото: NEWS.ru

Регистрация на прямой рейс из Москвы в Тбилиси

Российская авиакомпания «Азимут» 19 мая запустила из аэропорта Внуково первый авиарейс по маршруту Москва — Тбилиси. Пассажиры рейса в беседе с корреспондентом NEWS.ru приветствовали возобновление авиасообщения между Россией и Грузией.

Конечно, безумно рады тому, что открылись рейсы. Раньше нужно было постоянно летать с пересадками, летали через Стамбул, — рассказали первые пассажиры.

Отсутствие прямого авиасообщения с Грузией мешало россиянам посещать эту республику Закавказья. Открытие полетов в Тбилиси из Москвы некоторых из них избавило от необходимости делать крюк.

Очень рады открытию прямого сообщения с Тбилиси. Сейчас мы летим на бизнес-тур в Грузию. Изначально у нас планировался перелет через Ереван. Как только открыли прямое авиасообщение, мы поменяли билеты и летим прямо в Тбилиси первым рейсом. Символично получилось. Причем это наша первая поездка, давно планировали, думали, но из-за того, что были эти пересадки, все откладывали, — отметили другие пассажиры.

Авиакомпания «Азимут» анонсировала ежедневные полеты в Тбилиси.

Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажу билетов в Россию, предложения появились на официальном сайте перевозчика. Цена на билет из Тбилиси в Москву начинается от 840 лари (около 27 тысяч рублей). Первый рейс Georgian Airways будет выполнен 20 мая в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Самолет прилетит в аэропорт Внуково в 10:15. Аналогичные рейсы будут совершаться ежедневно.