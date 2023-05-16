Грузинская авиакомпания открыла продажу билетов в Россию Georgian Airways запустила продажу билетов на рейсы из Тбилиси в Москву

Фото: georgian-airways.com

Грузинская авиакомпания Georgian Airways открыла продажу билетов в Россию, предложения появились на официальном сайте перевозчика. Цена на билет из Тбилиси в Москву начинается от 840 лари (около 27 тысяч рублей).

Первый рейс Georgian Airways будет выполнен 20 мая в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Самолет прилетит в аэропорт Внуково в 10:15. Аналогичные рейсы будут совершаться ежедневно.

Авиационные власти Грузии ранее выдали разрешение российской компании «Азимут» на полеты между Москвой и Тбилиси. Первый рейс состоится 19 мая, полеты будут осуществляться ежедневно.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Грузины теперь могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказывал, что даже в условиях отсутствия прямых авиарейсов Грузия оставалась востребованным направлением для отдыха среди россиян. Он отметил, что для этого можно было лететь через Армению или пересечь границу через наземные пункты пропуска. При этом сказать, сколько человек в этот период посетили страну, сложно.