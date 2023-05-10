Путин отменил визовый режим для граждан Грузии

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии, документ опубликован на портале правовой информации. Граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Установить с 15 мая 2023 года, что граждане Грузии осуществляют въезд в Российскую Федерацию без оформления виз, на основании действующих документов, удостоверяющих их личность, — сообщается в указе.

1 сентября 2022 года председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство страны не намерено вводить визовый режим для граждан России. Он подчеркнул, что никаких рисков для страны россияне не несут. По его мнению, требования радикальной оппозиции ввести визы являются «спекуляциями, связанными с пропагандой».

Он добавил, что власти страны заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с пребыванием граждан России в Грузии, и все находится под контролем соответствующих ведомств.