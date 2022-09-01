Стало известно, введет ли Грузия визовый режим для россиян Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Кобахидзе: Грузия не будет вводить визовый режим для россиян

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Правительство Грузии не намерено вводить визовый режим для граждан России, заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что никаких рисков для страны россияне не несут, передает РИА Новости. По его мнению, требования радикальной оппозиции ввести визы являются «спекуляциями, связанными с пропагандой».

Сегодня мы не видим никаких рисков при нахождении у нас российских граждан, поэтому нет никакой необходимости пересматривать этот режим, — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что власти страны заинтересованы в исключении любых рисков, связанных с пребыванием граждан России в Грузии, и все находится под контролем соответствующих ведомств.

Тем временем, власти Эстонии планируют окончательно запретить россиянам въезд в страну. Предполагается, что это произойдет в течение нескольких недель. Министр иностранных дел республики Урмас Рейнсалу заявил, что не будет иметь значения, какая страна выдала россиянину шенгенскую визу.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия продолжают требовать от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. В совместном заявлении стран подчеркивается, что пока ЕС не сократит поток российских туристов в Шенгенскую зону, эти меры будут приняты на национальном уровне.