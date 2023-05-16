В Союзе туриндустрии оценили востребованность прямых рейсов в Грузию Вице-президент РСТ Барзыкин назвал Грузию востребованным направлением даже без прямых рейсов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даже в условиях отсутствия прямых авиарейсов Грузия оставалась востребованным направлением для отдыха среди россиян, рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. В разговоре с «Радио 1» он отметил, что для этого можно было лететь через Армению или пересечь границу через наземные пункты пропуска. При этом сказать, сколько человек в этот период посетили страну, сложно.

На самом деле направление востребовано и даже без прямого авиаперелета через третьи страны, прежде всего через Армению, а также через Верхний Ларс Северной Осетии. Через авиа и наземные пункты пропуска туристы направлялись и в сезон, и на горнолыжные курорты. Сказать, сколько туристов было в этот период, сложно, потому что летели как бы в Армению, — отметил эксперт.

По словам Барзыкина, по итогам 2019 года, перед тем как прямое авиасообщение между Грузией и Россией было приостановлено, прямыми рейсами воспользовались более 500 тысяч человек, а в 2018 году общая перевозка составила более 900 тысяч человек. Эксперт предполагает, что поток будет генерироваться в рамках этих цифр. Он также выразил надежду, что в дальнейшем количество перевозок расширится.

Эксперт пояснил, что от количества перевозок зависят цены. По его словам, сейчас стоимость билетов будет начинаться от 20 тысяч рублей. При этом при сложных логистических маршрутах есть возможность найти билеты, которые будут дешевле. Барзыкин считает, что между Россией и Грузией сгенерируется большой туристический поток.

Авиационные власти Грузии ранее выдали разрешение российской компании «Азимут» на полеты между Москвой и Тбилиси. Первый рейс состоится 19 мая, полеты будут осуществляться ежедневно.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии. Грузины теперь могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.