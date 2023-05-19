В Тбилиси люди собираются на митинг против авиасообщения с Москвой

Фото: Александр Патрин/ТАСС

В Тбилиси напротив здания правительства начали скапливаться люди, выступающие против прямого авиасообщения с Москвой, сообщает корреспондент NEWS.ru. За происходящим наблюдают правоохранительные органы города, ситуация под контролем властей, о нарушении порядка не сообщается.

На данный момент, предварительно, собралось порядка 300 человек, они выражают свою позицию под проливным дождем. Постепенно подходят новые митингующие.

Протестующие стучат в барабан, свистят, а также выкрикивают антироссийские лозунги. На митинге присутствуют люди с флагами Грузии и ЕС, некоторые активисты заматываются в них, чтобы не промокнуть под дождем.

Корреспондент NEWS.ru сообщил, что протестующие перекрыли проспект Руставели.

19 мая в аэропорту Шота Руставели в Тбилиси впервые за четыре года приземлился борт, следовавший прямым рейсом из Москвы. Авиаперевозку осуществила компания «Азимут» из аэропорта Внуково.

Возобновление прямых перелетов с Россией вызвало отрицательную реакцию у грузинских активистов, выступающих против. Они собрались у аэропорта с антироссийскими плакатами, а после попытались прорваться через полицейских к терминалу воздушной гавани после посадки борта. Правоохранительные органы задерживали демонстрантов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси прямого авиарейса из России. Она заявила, что Москва отправила самолет, несмотря на противодействие грузинского народа.