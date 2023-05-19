В аэропорту Тбилиси задерживают антироссийских активистов В аэропорту Тбилиси активисты попытались прорвать кордон после посадки рейса из Москвы

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Акция протеста в аэропорту Тбилиси имени Шота Руставели, куда прибыл рейс Москва -- Тбилиси авиакомпании «Азимут»

Активисты попытались прорваться через полицейских к терминалу аэропорта в Тбилиси после посадки первого за несколько лет прямого рейса из Москвы, сообщает корреспондент NEWS.ru. Правоохранительные органы начали задерживать демонстрантов.

На видео с места событий видно множество полицейских, слышен свист и недовольные выкрики.

Ранее стало известно, что у аэропорта Шота Руставели, в котором приземлился первый за четыре года прямой рейс из Москвы, собрались грузинские активисты, выступающие против возвращения прямых рейсов. Местные журналисты интересуются мнением туристов из РФ о политических отношениях стран.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала нежелательным прибытие в Тбилиси прямого авиарейса из России. Она заявила, что Москва отправила самолет, несмотря на противодействие грузинского народа.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что возвращение прямых авиарейсов из России соответствует национальной политике страны. Он напомнил о важности торговых отношений и назвал врагами Грузии тех, кто не хочет преодоления нищеты и безработицы.