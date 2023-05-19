Премьер Грузии поспорил с президентом о прямых авиарейсах из России Премьер-министр Грузии: прямые авиарейсы из РФ соответствуют нашей национальной политике

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премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Возвращение прямых авиарейсов из России соответствует национальной политике Грузии, заявил ее премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает SOVA. Так он высказался о сегодняшнем рейсе Москва — Тбилиси, который раскритиковали президент страны Саломе Зурабишвили и оппозиция.

Моя цель — спасти нашу страну, защитить ее, защитить интересы населения нашей страны. Мы очень подробно объяснили, что ни одна подсанкционная авиакомпания, ни один подсанкционный самолет не полетит в Грузию. Этим все сказано. Я встречался с европейскими лидерами в Исландии и объяснял им, что это в наших национальных интересах, — сказал Гарибашвили.

Он напомнил о важности торговых отношений и назвал врагами Грузии тех, кто не хочет преодоления нищеты и безработицы.

Отвечая на критику Запада, премьер напомнил, что Грузия еще не в Евросоюзе, потому не обязана следовать его курсу. По его мнению, на вступление в ЕС еще понадобятся годы.

Поддержал премьер-министра мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В свою очередь лидер оппозиционной партии «Дроа!» Элене Хоштария считает прямые рейсы с РФ двойной политикой и отказом Тбилиси от государственности. Сегодняшний протест грузин, по ее словам, политический, он не направлен против частных лиц, решивших прилететь из Москвы.

Национальный опрос общественного мнения жителей в марте показал, что не поддерживают и скорее не поддерживают возвращение прямого авиасообщения с Россией 46% граждан Грузии.

У аэропорта Шота Руставели, в котором приземлился самолет, собрались грузинские активисты, выступающие против возвращения прямых рейсов. Местные журналисты интересуются мнением туристов из РФ о политических отношениях стран. Полиция начала задерживать протестующих.