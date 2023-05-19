Президент Грузии назвала нежелательным первый прямой авиарейс из России

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Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем Twitter назвала нежелательным прибытие в Тбилиси первого за четыре года прямого авиарейса из России. Она заявила, что РФ отправила самолет, несмотря на противодействие грузинского народа. До этого Россия отменила действовавший с 2019 года запрет на прямое авиасообщение с Грузией, а также разрешила ее туристам быть в РФ без виз до 90 суток.

Несмотря на противодействие грузинского народа, Россия приземлила нежелательный рейс в Тбилиси, — написала глава государства.

У аэропорта Шота Руставели, в котором приземлился самолет, собрались грузинские активисты, выступающие против возвращения прямых рейсов. Местные журналисты интересуются мнением туристов из РФ о политических отношениях стран.

Как сообщает корреспондент NEWS.ru, нескольких протестующих задержала полиция.

Национальный опрос общественного мнения жителей в марте показал, что не поддерживают и скорее не поддерживают возвращение прямого авиасообщения с Россией 46% граждан Грузии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее положительно оценил решение России об отмене виз и возобновлении прямого авиасообщения между странами. Он отметил, что страна сможет принимать рейсы российских авиаперевозчиков, не подпавших под санкции ЕС.