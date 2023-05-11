Премьер Грузии оценил решение России об отмене виз и запуске авиарейсов Премьер Грузии приветствовал решение России об отмене виз и восстановлении авиасообщения

Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ираклий Гарибашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили положительно оценил решение России об отмене виз и возобновлении прямого авиасообщения между странами, передает РИА Новости. Грузинский премьер отметил, что страна сможет принимать рейсы российских авиаперевозчиков, не подпавших под санкции ЕС.

Все решения, которые облегчат жизнь, передвижение и деловую деятельность для наших граждан, являются положительными и приветствуются, — заявил Гарибашвили.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал «не забегать далеко» вперед в вопросе возобновления дипломатических отношений с Грузией. Представитель Кремля пояснил, что указ об отмене визового режима и запуске прямых рейсов был подписан российским лидером Владимиром Путиным «из гуманитарных соображений».

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение России об отмене виз и возобновлении прямых рейсов провокацией. Она посчитала такие шаги со стороны РФ неприемлемыми, пока на Украине продолжается конфликт.

Представитель авиаотрасли ранее допустил, что российские авиакомпании начнут летать в Грузию уже со следующей недели. Перед этим в Минтрансе сообщали, что готовятся к возобновлению сообщения, еженедельно из Москвы в Тбилиси и обратно планируют осуществлять по семь рейсов.