Партнеры вынудили Грузию разорвать сотрудничество с «Метровагонмашем» Мэрия Тбилиси разрывает соглашение с российским «Метровагонмашем» из-за санкций Запада

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Мэрия Тбилиси сообщила о начале процесса аннулирования соглашения с российским «Метровагонмашем», который должен был поставить вагоны для Тбилисского метрополитена, из-за введенных санкций, передает ТАСС. Грузинские власти подчеркнули, что не собираются нарушать правила международных рестрикций, поэтому вынуждены разорвать сотрудничество с «Метровагонмашем».

19 мая 2023 года наши международные партнеры ввели санкции против указанной компании. Как обществу известно, Грузия выполняет международные финансовые санкции. Соответственно, Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует оформленное с «Метровагонмашем» соглашение, — говорится в сообщении.

В мэрии указали, что в 2021 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на закупку вагонов для Тбилисского муниципалитета. В тендере победил «Метровагонмаш», с которым впоследствии было оформлено соглашение о поставке 40 новых вагонов.

Ранее исполнительный директор софийского метро Стоян Братоев заявил, что метрополитен болгарской столицы Софии отказался от поездов российского производства, в том числе для запуска их на так называемых русских линиях. Он пояснил, что на этом маршруте могут быть задействованы поезда нероссийского производства, однако для этого потребуется разработать специальный блок управления.