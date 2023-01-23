Болгария не пустит российские поезда на «русские линии» метро «Дневник»: Болгария отказалась от закупки российских поездов метро на «русские линии»

Фото: Reinhard Kaufhold/dpa - zentralbild/Global Look Press

Метрополитен болгарской столицы Софии отказался от поездов российского производства, в том числе для запуска их на так называемых «русских линиях», сообщает издание «Дневник» со ссылкой на исполнительного директора софийского метрополитена Стояна Братоева. Он пояснил, что на этот маршрут могут быть задействованы поезда и не российского производства, однако для этого потребуется разработать специальный блок управления. Братоев подчеркнул, что этим займется производитель, выигравший соответствующий конкурс.

Российские компании не будут участвовать в этом тендере, потому что есть европейский регламент, который требует, чтобы более 50% товаров производилось в ЕС, а в связи с санкциями против России они не могут выставлять свои кандидатуры, — сказал директор софийского метро.

«Русские линии» приобрели такое название, поскольку на них установлены российские системы автоматизации и управления производства предприятия «Метровагонмаш».

Ранее стало известно, что власти Японии испытывают опасения из-за возможности лишиться российского газа. Автор уточнила, что американская нефтяная компания ExxonMobil и британская нефтегазовая компания Shell отказались от своих долей в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», однако японская сторона не стала предпринимать подобных шагов.