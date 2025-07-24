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24 июля 2025 в 18:45

Володин назвал крушение самолета Ан-24 в Приамурье большим горем

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования семьям погибших при крушении пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Произошедшее он назвал большим горем. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте нижней палаты парламента.

Это большое горе. Сил и терпения каждому, кто потерял в этой трагедии родных и близких. Скорбим вместе с вами, — подчеркнул спикер ГД.

Ранее телеграммы с соболезнованиями президенту России Владимиру Путину направили премьер-министр Армении Никол Пашинян, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и председатель КНР Си Цзиньпин. Армянский политик назвал трагической гибель всех находившихся на борту людей. Алиев в свою очередь заявил, что азербайджанский народ разделяет скорбь родных и близких жертв авиакатастрофы. Си Цзиньпин признался, что потрясен произошедшим.

Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился после захода на второй круг для посадки в аэропорту Тынды. Предварительно, на борту находились 49 человек, включая шестерых членов экипажа, все погибли. В связи с авиакатастрофой в Приамурье введен режим ЧС и объявлен трехдневный траур. Возбуждено уголовное дело.

Вячеслав Володин
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