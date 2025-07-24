Пашинян направил телеграмму Путину после крушения Ан-24

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с крушением пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, сообщили в пресс-службе кабмина республики. Политик назвал трагической гибель всех находившихся на борту людей.

Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки семьям, потерявшим родных в результате крушения самолета, — подчеркнул Пашинян.

Ранее соболезнования российскому лидеру выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, азербайджанский народ разделяет скорбь родных и близких жертв авиакатастрофы. Кроме того, телеграмму Путину направил китайский лидер Си Цзиньпин. Председатель КНР заявил, что потрясен крушением самолета в Приамурье.

Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился при заходе на второй круг для посадки в аэропорту назначения. Его обломки спасатели обнаружили в 15 километрах от города. Губернатор Амурской области Василий Орлов объявил в регионе трехдневный траур, который продлится с 25 по 27 июля. Предварительно, катастрофа унесла жизни 49 человек, в том числе пятерых детей.