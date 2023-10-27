В Совфеде отреагировали на идею Латвии отдавать машины россиян украинцам Сенатор Климов призвал проверить активы Латвии в ответ на конфискацию авто из РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сейм Латвии одобрил в первом чтении решение отдавать украинцам конфискованные у россиян автомобили, и Россия не должна оставить это без адекватной реакции, заявил в беседе с Lenta.ru заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, можно было бы провести инвентаризацию латвийских активов.

Провести инвентаризацию: посмотреть, не осталось ли чего-то, за что с нашей помощью они получают прибыль. <...> Надо повнимательнее к этому присмотреться, — отметил сенатор.

Он выразил сожаление в связи с тем, что многие латвийские деятели с явной русофобской позицией продолжают наживаться на России и ее ресурсах.

Также Климов рассказал, что никому не рекомендует ездить куда-либо через территорию Латвии. По его словам, это связано не только с риском конфискации автомобиля, но и с тем, что нынешние власти страны пользуются любой возможностью, чтобы усилить антироссийскую истерию.

Поэтому без крайней нужды я бы никому не советовал туда ездить в принципе, — заявил политик.

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС хочет сделать «решительный шаг» в вопросе выгодного использования замороженных российских активов. Эти средства в Европе намерены использовать в том числе для помощи Украине.