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09 июля 2025 в 08:37

Челябинский актив Юревича национализируют и продадут с торгов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Принадлежавшие экс-губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу акции ОАО «Челябинскоблгаз» будут приватизированы, говорится в распоряжении правительства России. Отмечается, что после этого актив будет реализован на торгах, у него появится новый собственник.

Дополнить подраздел перечня акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, акции которых планируются к приватизации в 2025–2027 годах, <…> Челябинскоблгаз — 57,59% акций, — сказано в документе.

Ранее в Челябинской области по требованию Генпрокуратуры России были национализированы холдинги «Макфа», «Челябинский электрометаллургический комбинат» и «Ариант». Поводом для передачи активов государству стал тот факт, что основатели холдинга Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов оказались фигурантами уголовных дел по статье о коррупции.

Тем временем президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал «стремными» последствия национализации предприятий Челябинской области. Также он раскритиковал практику, в рамках которой предприятия подвергают национализации из-за признаков нарушения антикоррупционного законодательства.

Челябинская область
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