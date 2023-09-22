В Латвии могут запретить автомобили с российскими номерами

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Правительство Латвии разрабатывает новый законопроект, запрещающий пребывание в стране автомобилей, зарегистрированных в России, сообщила министр юстиции страны Инесе Либиня-Эгнере на своей странице в соцсети Twitter (X). Согласно тексту документа, под запрет также попадут машины с белорусскими госномерами. Владельцам машин грозит их конфискация в случае нарушения закона.

Минюст Латвии подготовит законопроект, направленный на предотвращение пребывания в Латвии транспортных средств, зарегистрированных в России и Белоруссии, — рассказала министр.

Подчеркивается, что правоохранительные органы Латвии конфискуют автомобиль лишь в том случае, если его владелец не перевезет его за пределы страны. Кроме того, автомобилисты смогут перезарегистрировать машины на территории государства.

Как сообщалось ранее, власти Латвии вышлют из страны свыше 3,6 тысячи россиян. Все они подавали заявку на продление вида на жительство, однако взамен получили лишь предписание покинуть государство из-за отказа сдавать экзамен на знание латышского языка. Как утверждает представитель Управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майра Розе, им дадут еще один шанс на сдачу тестов.