Латвия вышлет тысячи россиян Порядка 3600 россиян могут покинуть Латвию из-за незнания языка

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Порядка 3,6 тысяч россиян в Латвии, подавших заявку на продление ВНЖ, в течение недели могут получить предписание о необходимости покинуть страну из-за того, что они не попытались сдать экзамен по латышскому языку, передает TV3 со ссылкой на слова представителя управления по делам гражданства и миграции МВД республики Майру Розе. Тем же, кто попробовал, но не смог сдать экзамен, будет предоставлено время для повторной сдачи в течение двух лет.

Тем, кто не сдал экзамен и не подал заявку, на следующей неделе будет отправлено извещение о том, что им — их наберется примерно 3600 — придется покинуть Латвию, — заявила Розе.

Ранее сообщалось, что российские граждане, проживающие в Латвии, не получат пенсии в ближайшее время. Это подтвердили в Министерстве благосостояния республики. По данным ведомства, Государственное агентство социального страхования Латвии не получило средства от Пенсионного фонда России. Выплата пенсий за III квартал будет задержана на неопределенный срок. Предполагается, что средства не были перечислены из-за проблем с денежными переводами на фоне санкций.