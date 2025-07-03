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03 июля 2025 в 18:08

«Будет грабеж»: в Совфеде раскрыли, на какие деньги ЕС хочет помогать Киеву

Сенатор Джабаров: ЕС хочет украсть замороженные активы России для помощи Украине

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Евросоюз планирует использовать замороженные активы России для помощи Украине, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, у европейских стран нет собственных средств для поддержки Киева, поэтому они рассматривают конфискацию российских средств как единственный выход. Сенатор предупредил, что в случае такого шага Москва предпримет симметричные ответные меры.

Я думаю, что ЕС рассчитывает своровать наши активы, которые арестованы. Тогда вообще будет грабеж, на который мы ответим изъятием всех их активов. Дело в том, что ЕС надо же еще иметь в наличии это оружие, которое требует Украина. Я думаю, что европейские страны уже опустошили свои хранилища давно. Даже если у них есть возможность купить у американцев оружие для передачи Украине, я не знаю, откуда они будут брать деньги. У них проблем не меньше, чем у Украины, с точки зрения финансов. На что они рассчитывают? — высказался Джабаров.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз считает прекращение Соединенными Штатами поставок оружия Украине сигналом для наращивания европейских поставок Киеву. Она призвала страны ЕС брать военные кредиты и закупать вооружение под контролем Еврокомиссии.

Евросоюз
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активы
Украина
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
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