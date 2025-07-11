Россия выдала Латвии сбежавшего педофила

Россия передала Латвии мужчину из среднеазиатской страны, разыскиваемого по делу о педофилии, рассказала представитель МВД Ирина Волк Lenta.ru. По версии следствия, иностранец надругался над 12-летней девочкой в Риге.

Отмечается, что мужчина находился в международном розыске. В 2021 году возле латвийского казино подозреваемый встретил девочку и убедил ее сесть в машину. Там иностранец совершил противоправные действия, зная, что потерпевшая не достигла совершеннолетия. Потом подозреваемый покинул страну, а в 2024 году его стали искать по каналам Интерпола. Иностранца в июле 2024 года обнаружили в Москве, после чего передали Литве.

Ранее жителя Санкт-Петербурга Александра Авербуха, который вместе с супругой растлевал своих малолетних детей, освободили от уголовной ответственности, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Отмечается, что в качестве наказания мужчине назначили принудительное лечение в психиатрической больнице. Жертвами извращенца и его жены стали сын и дочь, не достигшие 12 лет. Мужчина признал вину частично.