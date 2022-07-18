В России предложили создать ведомство для контроля за сигаретами Депутат ГД Хамзаев предложил создать организацию «Ростабак» для контроля за сигаретами

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В России следует создать организацию «Ростабак» для контроля за оборотом обычных и электронных сигарет, заявил депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев «Парламентской газете». Несчастные случаи, когда вейпы взрываются в руках, происходят именно из-за отсутствия должного контроля, отметил он.

Нужно учредить организацию «Ростабак», которая будет контролировать производство и оборот всей никотиносодержащей продукции — от традиционных сигарет до вейпов, айкосов и джулов, — сказал Хамзаев.

Такое ведомство, по мнению депутата, должно получить круглосуточный доступ к табачным фабрикам и отслеживать поставки продукции. Помимо этого, следует указывать на упаковках сигарет, какие вещества находятся в их составе. Хамзаев считает, что тогда сразу 40% курильщиков откажутся от своей привычки, так как «поймут, что убивают себя химикатами».

14 июля сообщалось, что московские полицейские изъяли 150 тысяч опасных для жизни и здоровья электронных сигарет. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве задержали шестерых мужчин, которые организовали международный канал поставки в столицу крупных партий немаркированных вейпов.