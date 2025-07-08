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08 июля 2025 в 20:53

Директор «Тайгана» вступился за угостившую обезьяну вейпом девушку

Директор «Тайгана» Зубков: давшая вейп обезьяне девушка уже наказала сама себя

Олег Зубков Олег Зубков Фото: Константин Михальчевский/РИА новости

Директор крымского парка «Тайган» Олег Зубков призвал оставить в покое боксершу Анастасию Лучкину, угостившую обезьяну вейпом, передает РИА Новости. Девушка уже наказала сама себя в полной мере, убежден Зубков.

Он пояснил, что спортсменка совершила две глупости. Во-первых, она дала животному вейп, а во-вторых, выложила все в соцсети.

Она себя наказала более чем достаточно, она хотела знаменитости в соцсетях — она ее получила, она сегодня, видите, с каким знаком. Надо оставить в покое эту девушку, — сказал директор парка.

Зубков пожелал спортсменке удачи. Он выразил мнение, что девушка сама сделала выводы из той ошибки.

По его словам, с орангутангом Даной все в порядке. Зубков пояснил, что человекообразная обезьяна имеет организм, схожий с человеческим. Тем не менее, добавил он, за поступки такого рода следует нести ответственность.

Ранее Федерация бокса России вынесла предупреждение Лучкиной в связи со скандалом. Решение приняла дисциплинарно-этическая комиссия.

Президент Федерации бокса России и глава IBA Умар Кремлев заявил, что поведение Анастасии Лучкиной является недопустимым. Пресс-секретарь «Тайгана» Татьяна Алексагина призвала вернуть спортсменку в бокс и не выгонять из Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.

Сама Лучкина опубликовала видео с извинениями за свой поступок. По ее словам, она сделала это «ради хайпа» и теперь сожалеет о содеянном.

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